A casi cuatro décadas del lanzamiento de “Perujazz”, Manongo Mujica recuerda como si fuera ayer el alboroto que generó junto a Jean Pierre Magnet, Julio “Chocolate” Algendones, Enrique Luna y David Pinto, al presentar en la escena musical local una propuesta que fusionó el jazz con ritmos afroperuanos y andinos. Hoy, tras un largo camino recorrido, con nuevos integrantes, pero con la misma esencia, Mujica considera que “Perujazz” está en su plenitud y lo reafirmarán sus músicos con un concierto este 23 en el Teatro Peruano Japonés.

Perujazz siempre estuvo a la vanguardia desde que se inició.

Bueno, en ese momento era una cosa totalmente revolucionaria, porque Perujazz era un grupo como no había otro en el mundo. Estábamos apostando por el folclore peruano, llámese afroperuano, andino o amazónico, en un formato que era un cuarteto. Teníamos saxofón para hacer melodías, pero un saxofón además con una carga electrónica que Jean Pierre manejaba admirablemente bien, un bajista virtuoso como David Pinto, en la segunda etapa, y “Chocolate” Algendones, que era un sacerdote del ritmo, y yo que soy un baterista que de alguna manera vengo del jazz, del rock y de la fusión.

¿Qué comentaba la crítica cuando apareció Perujazz?

La crítica comentaba que era el sonido de culto de América Latina. Recuerdo una frase de un crítico polaco que decía que Perujazz representaba la vanguardia Latinoamericana, porque era un conjunto que no tenía ni piano, ni guitarra, entonces le dábamos prioridad a la melodía y al ritmo, pero que teníamos una vitalidad tremenda. La gente era tocada quizá por la fuerza del ritmo que ellos no conocían, nadie conocía el cajón en esa época, Perujazz fue el primer grupo que incorpora el cajón dentro del jazz.

Había que ser bien atrevido para hacer eso.

Totalmente, fuimos pioneros, y más que atrevidos, conchudos, diría yo.

Jazz es libertad, te permite todas las fusiones, pero hay que conocer nuestros ritmos para poder fusionarlos.

Totalmente, en ese sentido la presencia de Julio Algendones, fue esencial, porque “Chocolate” venía de una gira, de una larga experiencia con Perú Negro, con Chabuca Granda, con una banda que él formó que se llamaba “Matalaché” y que tuvo mucho éxito en Japón. La presencia de “Chocolate” fue como una clase maestra permanente para todos nosotros,

El resultado de la unión de músicos talentosos con sus propias influencias fue único.

La fusión de landós, marineras, panalivios, festejos, huaynos, con el jazz, con el blues, con el swing, con el bebop, realmente era un sonido muy revolucionario y único. Han pasado cuarenta años, y de alguna manera hemos crecido, madurado y evolucionado individualmente y colectivamente, hemos agregado a Andrés Prado, Pudy Ballumbrosio, y Julio Zavala que le han dado al grupo una vitalidad enorme.

La reciente gira del grupo por Europa les ha inyectado entusiasmo y mucha vitalidad.

Cuando te confrontas con una audiencia que te aplaude de pie, y que te pide bis y te pide un segundo bis, y la gente te sostiene, es porque realmente has tocado el corazón del público y los has llevado por un viaje a través de diferentes zonas de un país que ellos no conocen. La secuencia sonora que Perujazz está contando ha calado muy hondamente, muy profundamente en la audiencia europea, y la buena cosa es que hemos grabado estos conciertos y se quiere hacer un disco sobre la gira europea.

Una oportunidad para seguir recorriendo el mundo con su música.

El disco que hicimos con material nuevo y el en vivo nos da la posibilidad de regresar a festivales más grandes y con músicos que están en primera línea en el circuito internacional, entonces no podemos más que estar realmente muy felices con el resultado de la gira.

¿A cuatro décadas, hay un antes y después de Perujazz ?

Si es verdad, yo creo que si algún mérito tiene Perujazz es que fuimos pioneros en crear una fusión que nunca antes se había hecho ni en el Perú ni en América Latina, y eso sigue vigente. Yo creo que eso es el gran mérito. En Londres se me acercó un crítico y me dijo, nunca he escuchado un grupo latinoamericano que enfrente la pluriculturalidad de su país con tanto carácter y con tanta vitalidad. Es absolutamente un viaje auditivo por un país de una riqueza cultural enorme, entonces ustedes deben realmente valorarlo y seguir ahondando.