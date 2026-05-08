El exitoso stand-up comedy “Manual para sobrevivir en Miami” se presentó con un rotundo sold out en el Teatro Trail, uno de los escenarios más prestigiosos y de mayor trayectoria, ubicado en la emblemática Calle 8 de Miami.

El espectáculo, protagonizado por las actrices peruanas Maricielo Effio y Carla Chuiman, bajo la producción general de Silvia Stuart, logra una profunda conexión con el público, convirtiéndose en una verdadera catarsis escénica. A través del humor y la emoción, ambas artistas comparten historias reales de su vida personal, revelando los desafíos, sacrificios y aprendizajes que enfrentaron al empezar desde cero en un país donde la fama no garantiza oportunidades.

La idea y propuesta del espectáculo nace de la propia productora, quien identificó que detrás de cada inmigrante existe una historia que contar, un proceso muchas veces marcado por sacrificios, pero también por metas alcanzadas y sueños cumplidos al final del camino.

Debido al suceso de la obra, se proyecta una gira nacional e internacional que recorrerá diversas ciudades de Estados Unidos, con miras a llevar el espectáculo a escenarios peruanos.

Apuesta

El espectáculo permite visibilizar una realidad poco conocida: la de quienes emigran y enfrentan un inicio difícil en un país extraño.

Cabe mencionar que el 15 de mayo se presentará en Miami una nueva función de la obra.