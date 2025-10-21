A pocos días del Día de la Canción Criolla, el escenario del Teatro Peruano Japonés será testigo de un encuentro histórico entre Manuel Donayre y Maritza Rodríguez, dos figuras emblemáticas de la música peruana.

El concierto, programado para este 31 de octubre, celebra los 65 años de trayectoria artística del reconocido intérprete nacional Manuel Donayre, conocido como el “Diamante negro”.

Desde su residencia en Indiana (Estados Unidos), Donayre regresó especialmente al Perú para esta conmemoración y no ocultó su alegría de compartir la velada con Maritza Rodríguez.

“Somos casi contemporáneos con Maritza. Nos conocimos apenas cuando éramos niños y ya estábamos en los quehaceres del arte. Ella impuso un estilo diferente a otras grandes de ese momento y me alegra mucho que pueda estar acompañándome en esta noche tan especial”, expresó el cantante.

Por su parte, Maritza Rodríguez, la recordada “Princesita de la Canción Criolla”, con más de seis décadas de carrera y temas inolvidables como “Cautivo de amor”, “Ilusión perdida”, “La perla del Chira” y “Del norte vengo”, continúa vigente en los escenarios y en la enseñanza musical.

“Siempre trato de dar pautas a los nuevos valores. Les recomiendo que busquen un estilo propio, que cuiden la voz y la interpretación. No hay nada como tener un sello que te diferencie de los demás”, señaló la artista trujillana.

Ambos artistas son referentes del criollismo peruano y comparten no solo una amistad de décadas, sino también una trayectoria marcada por la autenticidad y la pasión por nuestra música. Su concierto promete ser una velada de nostalgia, talento y celebración de la identidad nacional.

🎟️ Entradas disponibles en Ticketmaster.