A sus 21 años y con solo cuatro de carrera en la industria musical, el colombiano Manuel Turizo es uno de los talentos del género urbano que camina en terreno firme y sabe muy bien lo que quiere. No en vano se ha unido al no menos famoso Maluma en el tema “Amor en Coma”, canción que se incluye en su nuevo álbum “Dopamina”, que garantiza una versatilidad de ritmos y fusiones.

“Fue muy orgánico el encuentro con Maluma”, cuenta el músico a Correo. “Un día en su casa le dije para que hiciéramos un tema juntos y a partir de allí empezamos a compartir música. Él me envió la idea principal de ‘Amor en Coma’, yo la escuché y no tuve que preguntar nada, empecé a escribir automáticamente porque el mensaje me tocó. Luego en la grabación nos repartimos la interpretación, Maluma en su cancha, así como Manuel Turizo en la suya, si cortas la canción por la mitad, cada uno tiene su espacio”, revela.

ACLARA

La pregunta de rigor: ¿los divos como Maluma son inalcanzables y con poses? Turizo responde sin titubeos.

“Cuando se está a ese nivel te vuelves muy vulnerable a que cualquier persona haga un comentario tuyo y eso se vuelve viral por el alcance que tienes. Personalmente siempre fue un caballero conmigo. De pronto alguién pueda haber dicho que quizás es engreído, lo que creo es que siempre habrán personas que se pueden sentir mal porque una persona quiera proteger la marca que ha creado, y por cuidarla se puede hacer de enemigos gratuitos”.

Dejando atrás a su colega musical, Turizo afirma que su álbum ‘Dopamina’ es el resultado de un arduo y honesto trabajo.

“Yo escogí las canciones e hice un álbum esperando hacer un clásico, me encanta desde el principio al fin y es porque disfruto lo que hago. No hay nada que me haga sentir mejor que la música”, celebra el artista.

Ante cierto sector de la crítica que no ve con buenos ojos al reguetón y a los ritmos urbanos, el colombiano sale en su defensa. “Vinimos a hacer música y a aportar al género y la gente es la que decide que está bien y que está mal. Si la gente la consume, pero tú no la cantarías o no la escucharías, okey, genial, esa es tu opinión, pero la mía es diferente y también es válida. Estamos en un mundo diverso y tenemos que respetarnos ante todo”.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus Perú: INS precisa que variante C.37 no puede ser considerada “de preocupación”