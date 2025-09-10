El cantante y compositor colombiano Manuel Turizo lanzó su nuevo sencillo “Mírame Ahora (Salud Mi Reina)”, un tema que marca un nuevo capítulo en su carrera musical. Con una propuesta que combina su característico estilo urbano con la frescura del AfroBeat, la canción transmite ritmo, energía y sensualidad, reafirmando su lugar como una de las voces más influyentes de la música latina actual.

El tema fue escrito por el propio Turizo junto a Julián Maya, Juan Luis Cardona “Maiky Full” y Julián Turizo, bajo la producción de Maya y Maiky Full. Grabado en Colombia y con la participación especial de Homero Gallardo en la guitarra acústica, la pieza fue mezclada y masterizada por Mosty, logrando un resultado sonoro sofisticado y auténtico.

El videoclip oficial, dirigido por Turizo en colaboración con Andrés Cifuentes, refleja una estética fresca y natural. Con un estilo orgánico, sensual y pícaro, el audiovisual resalta la faceta creativa del artista, quien se consolida también como director visual de sus proyectos.

Este lanzamiento se da en medio de la exitosa gira internacional “201 Tour”, con la que Turizo ha llenado escenarios en América y Europa. Durante septiembre, el artista se presentará en varias ciudades de Estados Unidos y en los próximos meses ofrecerá más de 15 conciertos en España.

Reconocido por éxitos globales como La Bachata, Una Lady Como Tú y Culpables, Manuel Turizo continúa expandiendo su impacto con propuestas innovadoras que conquistan a nivel mundial. Con “Mírame Ahora”, reafirma su capacidad para reinventarse y mantener una conexión única con sus seguidores.