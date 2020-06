Manuela Camacho: “Casi todo lo aprendí ensuciándome los zapatos en la calle”

A pesar de que sus inicios en la televisión estuvieron ligados a la actuación, su objetivo siempre fue obtener un espacio en el periodismo. Hoy, con 27 años, Manuela Camacho ha trabajado como periodista en los principales canales de la televisión peruana, y también produce su propio programa digital “Sexo ConSentido”.

En entrevista para diario Correo, la joven comunicadora cuenta su experiencia como reportera en medio de esta pandemia y defiende su labor como imagen de marca en redes sociales.

¿Qué tanto ayudó la actuación en tu desarrollo como periodista?

Mucho. Para ser reportera en las calles hay que tener confianza en uno mismo, y eso me lo dio la actuación.

¿Es importante el paso por la calle para un periodista?

Hay mucho que se aprende en la teoría, pero siento que casi todo lo aprendí ensuciándome los zapatos en la calle.

El periodismo te lleva a conocer realidades diferentes a la tuya…

Cuando empecé a salir a la calle, no conocía nada, vivía en una burbuja; un periodista no puede ser un gran profesional si no está dispuesto a reventar esa burbuja.

En tu día a día ves las necesidades que tiene la población en esta pandemia…

Y creo que al inicio los periodistas tuvimos un rol lamentable porque criticábamos, pero en este momento uno tiene que ser lo más empático con los ciudadanos. No soy quien para juzgar las necesidades de otros, yo que tengo un trabajo.

¿“Al sexto Día” era el formato al que deseabas pertenecer?

Era un anhelo mío ser parte de este programa. Además, en medio de esta coyuntura estamos yendo a los lugares más recónditos donde no llega el Estado.

Utilizas mucho tus redes sociales para informar...

Me parece que son la herramienta del futuro. Creo que todos los periodistas deberían hacerlo, para llegar a esas personas que no les interesa los medios tradicionales pero quieren informarse.

Cuéntanos de tu proyecto digital “Sexo conSentido”...

Me di cuenta que no había un espacio en el Perú en el que se hable de sexo libremente, los jóvenes acudían al internet por información. Me da gusto que Latina lo haya fichado este año para llevarlo a sus plataformas. La educación sexual también podría evitar muchísimos abusos, si desde la infancia se les habla de una sexualidad sana y consentida.

¿Cuál crees que sigue siendo el tabú que más predomina en nuestro país?

La sexualidad femenina. Las mujeres tienen miedo al autoconocimiento, la autoexploración. Durante años han estado alejadas del placer, solo eran vistas para procrear y servir al hombre. Si nosotras nos conocemos, vamos a saber qué nos gusta y qué no, por lo tanto disfrutaremos más de nuestra sexualidad.

Perfil

Manuela Camacho es actriz y periodista. Nació el 5 de marzo de 1993. Estudió periodismo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Durante tres año fue reportera del programa “La banda del Chino” conducido por Aldo Miyashiro.

Manuela Camacho: “Casi todo lo aprendí ensuciándome los zapatos en la calle”