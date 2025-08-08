Este sábado 30 de agosto se celebrará la primera edición del festival Rock en La Muralla, evento que reunirá a las bandas y solistas más destacados de la escena local. Todos ellos harán vibrar este emblemático espacio con su energía y potentes acordes.

El cartel estará estelarizado por Mar de Copas, banda emblemática que acaba de ser reconocida como Marca Perú. Luego, estará presente todo el rock y blues de Amén. Por su parte, arribará toda la trayectoria del grupo Zen. A ellos también se sumarán los Chabelos, quienes en junio hicieron vibrar el Parque de la Muralla durante la feria de Echowave.

Por otro lado, el festival contará con la participación de reconocidos solistas. Figuran en la lista Pelo Madueño, No Recomendable, Daniel F, Toño Jauregui y La Fulana.

Dentro del cartel también habrá su cuota de punk rock. Por eso, ya se confirmó a Inyectores, Leusemia y a Rafo Ráez & Los Paranoias. Además, se unirán propuestas que tienen como eje la fusión como La Nueva Invasión, Olaya Sound System y Barrio Calavera.

En esta primera edición del Rock en La Muralla también estarán presentes bandas que han formado dentro del rock alternativo y nu metal como son Difonia, Gaia y …Por Hablar. Finalmente, este festival también será una oportunidad para artistas emergentes, como es el caso de Rod Blur y una banda concurso, la cual será anunciada unos días antes del evento.