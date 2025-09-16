La cantautora ecuatoriana Mar Rendón, considerada una de las voces emergentes más prometedoras de Latinoamérica, estrenó su nuevo sencillo “Pero No Tanto”, una cumbia producida por Master Chris “El científico”, quien también participó en la composición junto a la propia Mar y el artista dominicano Lowis Ye.

Este lanzamiento marca un giro en la carrera de la joven artista, que saltó a la fama tras su participación en La Academia (2022) y que desde entonces ha conquistado escenarios en Ecuador y México. Ahora, respaldada por el sello Intergroup Records, busca expandir su música a nuevos mercados, con especial interés en Perú, Colombia y España.

“Queríamos hacer algo diferente, sin dejar atrás mi esencia como artista ni el sonido que he construido. La cumbia me gustó porque no la siento lejana; me permite mostrar otra faceta de mí y siento que es como una metamorfosis en mi música”, explicó Rendón.

“Pero No Tanto” combina energía, humor y sarcasmo en un relato sobre amores fallidos, pero desde una mirada ligera y bailable. Aunque Mar ha trabajado principalmente en el pop rock, esta incursión en la cumbia amplía su versatilidad musical y fortalece su vínculo con el Perú, país con el que mantiene una conexión personal y cultural. “Mi padrastro es peruano y en mi casa nunca falta esta gastronomía. Y ahora con esta canción de género cumbia tengo la oportunidad de conectar aún más con la cultura peruana”, comentó.

Con este nuevo sencillo, Rendón se perfila como una de las artistas femeninas de mayor proyección internacional, escribiendo un nuevo capítulo para la música de Ecuador y consolidando los lazos artísticos entre Ecuador y Perú. “Pronto estaré por Perú para llevar toda mi música”, adelantó la cantante.