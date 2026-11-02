Marc Almond, una de las figuras del synthpop británico y vocalista de Soft Cell, se presentará por primera vez en Perú este viernes 27 de noviembre en el marco de su Latin American Tour 2026, con un concierto programado en el Centro de Convenciones Leguía.

El artista británico repasará canciones de su carrera como solista y parte del repertorio que consolidó junto a David Ball en Soft Cell, el dúo formado a finales de la década de 1970 que se convirtió en una referencia de la música electrónica y la New Wave.

La presentación contará también con la participación de Neal X (Neal Whitmore), guitarrista de Sigue Sigue Sputnik, agrupación que alcanzó gran popularidad durante los años 80 con el tema ‘Love Missile F1-11’. El músico, que también ha trabajado con Adam Ant, acompañará a Almond en una noche que combinará el synthpop con la energía del glam-rock.