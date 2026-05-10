Marcelo Tinelli anunció que atraviesa un nuevo momento en el plano sentimental, marcando así el cierre de la relación de tres años que mantuvo con Milett Figueroa.

En una reciente entrevista con Infobae, el argentino habló por primera vez sobre su vida amorosa y aseguró que vive esta nueva etapa con entusiasmo e ilusión.

“ Sí, estoy empezando una relación, conociendo a alguien, una mujer divina, que me hace mucho bien y siento que nos estamos haciendo bien “, manifestó el conductor.

Según contó el presentador, ambos están en el “arranque de algo” y describió el vínculo como una “linda relación”; sin embargo, evitó profundizar en los detalles sobre lo que más le atrae de su nueva pareja, señalando que prefiere mantener cierta discreción en esta etapa inicial de la relación.

La revelación surge en medio de las versiones que, en las últimas semanas, han relacionado a Marcelo Tinelli con Rossana Almeyda.

En los últimos días, el conductor publicó diversas imágenes en sus redes sociales donde aparece compartiendo momentos con su compatriota, incluso mencionándola en varias historias de Instagram, alimentando así las versiones de que este romance ya sería conocido entre personas de su entorno cercano.

Doña Martha le prometió a Rodrigo González revelar todo sobre Milett Figueroa y Tinelli: “Secretos”

Un mensaje inesperado sacudió el set de ‘Amor y Fuego’ y abrió la puerta a posibles revelaciones sobre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli.

Durante el programa, Rodrigo González y Gigi Mitre analizaban el reciente fin de la relación cuando recibieron una comunicación que incrementó la tensión en el set.

Doña Martha, madre de la actriz, envió un mensaje al programa en el que dejó clara su intención de presentarse para pronunciarse sobre la ruptura de su hija con el conductor argentino.

“Cuando yo me mejore un poco voy a ir donde ustedes, voy a tener que copntarles muchas cosas, ‘secretos pone’”, leyó ‘Peluchín’ en vivo.

“¿Por qué pone secreto o secretos?”, cuestionó González, mientras que Mitre sostuvo que, de concretarse, la participación tendría el respaldo de la modelo.

Cabe recordar que la relación entre la peruana y el argentino terminó hace menos de un mes.