El ex integrante de la agrupación Mayimbe, Marcelo Villar, estrenó su nuevo tema como solista titulado “Solo Déjate Amar”, disponible en todas las plataformas digitales y en rotación en discotecas y eventos masivos.

Un nuevo éxito para los amantes de la timba

El intérprete, líder de Marcelo Villar & Orquesta, continúa consolidando su carrera musical con esta propuesta bailable que promete convertirse en el nuevo himno de la timba peruana.“Estoy muy contento, es una balada de Kalimba y viene gustando mucho al público, me doy cuenta en los shows que voy. A seguir sacando más éxitos”, comentó el cantante durante una reciente presentación.

De Mayimbe al éxito como solista

Marcelo Villar fue parte de la reconocida agrupación Mayimbe en 2010, donde su voz destacó en temas emblemáticos como “El Dinero” y “El Cuchi Cuchi”.Tras su salida, formó su propia orquesta con la que lleva doce años de trayectoria recorriendo el país y llevando su música a los escenarios más importantes.

“Solo Déjate Amar” ya suena en todo el Perú

El nuevo sencillo, interpretado por Marcelo Villar & Orquesta, ya puede escucharse en YouTube y plataformas como Spotify, Apple Music y Deezer.El videoclip oficial está disponible en el canal del artista:🎧 Ver videoclip en YouTube

Preguntas frecuentes

¿Quién es Marcelo Villar?

Es un cantante peruano de salsa y timba, ex vocalista de la agrupación Mayimbe.

¿Cómo se llama su nuevo tema?

Su nuevo sencillo se titula “Solo Déjate Amar”.

¿Dónde se puede escuchar la canción?

Está disponible en YouTube, Spotify, Apple Music y otras plataformas digitales.

¿De qué trata la canción?

Es una versión timbera de una balada de Kalimba, adaptada al estilo de Marcelo Villar & Orquesta.

¿Qué otros éxitos interpretó con Mayimbe?

Entre ellos destacan “El Dinero” y “El Cuchi Cuchi”.