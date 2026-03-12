El cantante mexicano Marco Antonio Solís confirmó su regreso al Perú como parte de su gira “Gratitud Tour 2026”.

El artista ofrecerá un único concierto en Lima el sábado 7 de noviembre en el Arena 1, en una noche que promete reunir a miles de seguidores que han acompañado su carrera durante décadas.

El evento es producido por F&M Entertainment.

“Perú siempre ha sido un país muy especial para mí. Tenía muchas ganas de volver para reencontrarme con mi público y compartir juntos una noche llena de música y sentimientos”, expresó el artista.

Un reencuentro esperado por el público peruano

El regreso del cantante mexicano marca un nuevo encuentro con sus seguidores en el país, donde se ha consolidado como uno de los artistas más populares de la música latina.

Con una trayectoria de más de cuatro décadas, Marco Antonio Solís ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo y cuenta con más de 10 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales.

El cantautor también ha sido reconocido con cinco Latin Grammy, además de múltiples premios internacionales por su aporte a la música latina.

Los grandes éxitos que marcaron generaciones

Durante el concierto en Lima, el público podrá disfrutar de algunos de los temas más emblemáticos de su repertorio, entre ellos:

“Si no te hubieras ido”

“Tu cárcel”

“Mi eterno amor secreto”

“Dios bendiga nuestro amor”

“Dónde vamos a parar”

“Cómo fui a enamorarme de ti”

Estas canciones se han convertido en clásicos del repertorio romántico latinoamericano y forman parte de la banda sonora de varias generaciones.

Canciones de su nueva producción

El artista también interpretará temas de su más reciente producción discográfica, Qué ganas de verte, que forma parte de la actual gira internacional.

La gira llega luego del histórico reencuentro del cantante con la agrupación Los Bukis, con la que inició su carrera musical en la década de 1980.

Venta de entradas

Las entradas para el concierto ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster Perú.