Lo más valioso es enseñar la teoría que viene directamente de la experiencia.

Con todo lo que he aprendido en mi vida y creo que aprendí mucho, me animé a dar clases por internet, y la verdad que quedé muy contento, no económicamente, pero sí en cuanto a enseñar a la gente. No es que tenga una técnica de canto importante, pero me ha gustado mucho ver que la gente que he podido enseñar ha evolucionado muchísimo. Es importante enseñar la técnica para cantar sin hacerte daño y que puedas alcanzar notas difíciles que antes no podías.

Pero en estas épocas la tendencia en la música no prevalece a interpretar buenas letras...

Pero uno tiene que estar por encima de eso, de las modas, cada uno hace lo que le gusta, y si en algún momento la gente está haciendo otro tipo de cosas, ¿cómo le hubieras dicho a Pavarotti que no cante ópera porque está el rock? Finalmente cada uno sabe que hacer y que canciones cantar.

Las canciones tuyas o las de tu papá (Dyango) se siguen cantando, ¿las que hoy están de moda trascenderán en el tiempo?

No quiero meterme en ese en ese follón jaja, no quiero dar mi opinión y que suene que estoy diciendo algo malo, ni bueno, ni nada. Cada momento en su momento, pero las canciones de mi papá van a seguir estando toda la vida y las mías, pues creo que más o menos también. Ojalá que las de mis hijos, cuando lleguen, que quizás serán en reguetón les pase lo mismo.

Con el tiempo has demostrado que tienes tu propio estilo, ¿pero ha sido difícil en los primeros años cargar la mochila de la comparación?

Bueno un poquito, creo que nosotros los que hemos nacido de famosos en primera generación hemos sufrido eso de la comparación, pero como tuve la suerte de tener canciones bien bonitas y mi estilo gustó mucho, no me costó tanto.

Pero definitivamente la tienen más difícil, no cualquiera tiene papás famosos.

Yo creo que no lo tenemos más difícil, por un lado tenemos la suerte de que la gente te pone en la oreja para decir, bueno, este es el hijo de Dyango, a ver qué hace. No la tenemos más difícil ni tampoco quiero decir que la tenemos más fácil, si no vales, no vales.

Y a propósito de grandes de la música, ¿cómo está Dyango, tu papá?

En febrero estuvo en Nueva York, luego en Miami y le fue muy bien. En algún momento dijo que se iba a retirar, pero se dio cuenta que le gusta mucho cantar. Además mi papá es un hombre muy fuerte, el otro día lo estuve viendo ensayar y me quedé sorprendido de lo que hace a sus 82 años. Es extraordinario.

