Marco Romero escribe canciones, produce sus espectáculos, maneja su propia agenda, conduce programa de radio de lunes a a viernes, y una vez por semana “Una y mil voces” en TV Perú. ¿Le sobra tiempo? No, pero sus ganas de seguir apostando por el arte lo ha motivado a inaugurar el Centro Cultural “Cree en ti”, un espacio en el que niños y adolescentes reafirman su peruanidad aprendiendo nuestras danzas y música.

Consideras que los artistas además de brindar su arte, deben también generar ciertos emprendimientos como tú lo estás haciendo.

Yo siempre he sido emprendedor, un gestor de mi carrera desde mis inicios, aunque he tenido managers y productores que siempre me han dado consejos. Este es un emprendimiento que nace desde mi fortaleza como artista y como músico. Mis inicios fueron en “Avanzada criolla”, la música yo la descubro con Mario Cavagnaro en un espacio donde todas las tardes enseñaba música criolla; era una labor que él tenía, que era descubrir nuevos talentos. En el centro cultural “Cree en ti”, lo que hacemos es empoderar los talentos que los padres nos confían para poder desarrollarlos en el tiempo hasta encontrar la fortaleza de cada niño, joven y adulto para que sea feliz.

Creo que la felicidad para un artista es que en algún momento pueda transmitir sus conocimientos y aconsejar a las nuevas generaciones sobre lo que significa la carrera.

No solo es una obligación del artista, sino de todo ser humano que ya avanzó en una profesión o en un camino de vida. Enseñarles a las nuevas generaciones, darles tu punto de vista y contarles tu experiencia de vida para que ellos puedan tenerlo como un soporte de lo que quieran hacer. En el arte, muchísimo más, porque sabemos lo complicado que es. En ese sentido, es fundamental que toda persona que ha avanzado ofrezca sus conocimientos sin ningún problema.

Que los jóvenes que recién empiezan, por ejemplo, sepan que en la vida hay más puertas que se cierran que las que se abren, La insistencia, la perseverancia ayuda..

Así es, y el camino es creer en uno mismo sin importar que los demás no lo crean, llegará el momento en que sí lo hagan. Yo siempre digo cuando tocas diez (puertas) una se abre de todas maneras, y esa una hay que aprovecharla al máximo. Sea o no lo que tú querías pero ayuda para desarrollarte y crecer. Lo que acabas de decir es cierto, toda persona que llega y avanza en el camino hacia el éxito siempre tuvo trabas y el fracaso es justamente la gloria del éxito, es el camino para lograrlo, pero obviamente hay que superarlo y avanzar. Fracasaste, listo, pero te levantas y echas para adelante y no hay tiempo para llorar.

Las historias de éxito, no solo en el ambiente artístico, son también de mucho trabajo

Acabo de estar en la universidad César Vallejo invitado a una charla y cuando salí luego de contarles mi historia de vida, que ha sido como la de muchos, un chico salió y me dijo: ‘ya acabé mi carrera, ahora qué hago’. Yo le respondí, ahora hay que chambear duro, hay que creer, hay que darle duro a la vida, no te puedes derrotar. ‘¿Y el fracaso?’, me dijo. Si fracasas es parte de la vida para llegar al éxito, le contesté. Nadie que no haya fracasado se ha derrotado a la primera, y mucha gente que fracasó hoy es muy exitosa. ¿Si no fracasas, como consigues lo que quieres?. Están también lo que tienen suerte, pero eso es de diez millones, uno.

Perfil

Marco Romero

Cantante y compositor. Considera que su mayor influencia musical fue el compositor Mario Cavagnaro, quien lo convocó a la agrupación “Avanzada Criolla”. Sus temas recorren diversos géneros de nuestra música costeña.