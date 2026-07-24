En vísperas de Fiestas Patrias, Marco Romero presenta “Muévete”, un nuevo festejo que invita a celebrar la identidad, la diversidad y la unión entre los peruanos. La canción ya está disponible en todas las plataformas musicales, mientras que su videoclip se estrenará en el canal de YouTube del artista.

“Hemos nacido con movimiento en el cuerpo’ es la frase con la que se inicia este nuevo tema. En realidad, nos movemos desde la primera etapa de nuestra vida. El movimiento es un mensaje lúdico y divertido, pero también real, que nos invita a sentir, gozar, respirar y amar lo que somos”, comenta Romero sobre el origen de la canción.

El músico explica que eligió presentar “Muévete” durante las celebraciones por Fiestas Patrias porque el festejo representa una expresión estrechamente vinculada con la identidad peruana. A través de su letra, la composición propone dejar de lado las diferencias y encontrarse mediante la música y el baile.

“Para mover la cadera solo hay que tener sabor. No importa de dónde vengas, ni la raza ni el color. Esta es una canción para el mundo que nos hará festejar”, señala uno de los pasajes del tema.

"Me dejo llevar por una identidad que defiendo y quiero que la gente también pueda sentir. Los peruanos somos extraordinarios, milenarios y tenemos un valor genuino para compartir con el mundo”, dice Marco Romero.

“Muévete” cuenta también con un videoclip que fue grabado en la tradicional Plaza Matriz del Callao, dentro del Callao Monumental y dirigido por el reconocido director audiovisual Coco Bravo. Además, contó con la participación de reconocidos artistas nacionales como la cantante Qorianka, Cochicho y Jair Santa Cruz. La producción busca destacar la arquitectura, la historia y el ambiente popular de uno de los espacios más representativos del primer puerto.

Con este lanzamiento, Marco Romero vuelve a presentar una canción inédita después de más de un año. “Tenía ganas de divertirme y de hacer música que transmita alegría. De esa necesidad nació ‘Muévete’”, afirma.

El cantante asegura que vivirá estas Fiestas Patrias trabajando y reafirmando su compromiso con la música peruana. “Me dejo llevar por una identidad que defiendo y quiero que la gente también pueda sentir. Los peruanos somos extraordinarios, milenarios y tenemos un valor genuino para compartir con el mundo”, concluye.