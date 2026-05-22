El actor y cantante Marco Zunino vuelve al teatro para protagonizar un espectáculo en el que se privilegiará a la música que ha marcado su carrera sobre los escenarios internacionales. “Marco Zunino, mi vida en musicales” se estrenará el 16 de julio en el Teatro NOS y tendrá como artista invitada a la talentosa actriz y cantante Gisela Ponce de León.

Cabe recordar que, en el año 2012, Marco Zunino fue el primer actor latinoamericano en asumir el rol protagónico de Billy Flynn en el icónico musical “Chicago” en Broadway, en el Ambassador Theatre de Nueva York marcando un hito para el talento musical peruano.

La referida puesta en escena, producida por Preludio Asociación Cultural (que dirige Denisse Dibós), promete ser un espectáculo único con música en vivo y una cuidada producción musical a cargo de César Vega, quien es un reconocido director musical. La novedosa propuesta, que cuenta además con un potente ensamble y cuerpo de baile, hará un recorrido por los musicales de Broadway que han transformado la vida de Zunino a través de canciones emblemáticas de “Rent”, “Moulin Rouge”, “Cabaret”, “Jesucristo Superstar” y “Chicago”, entre otros.

“Marco es parte del alma de Preludio, lo he visto crecer, transformarse y emocionar como protagonista de muchos de nuestros musicales. Ser testigo de su viaje -aquel que lo llevó a convertirse en el primer y único actor peruano en llegar a Broadway- se siente profundo, casi como si también fuera propio”, dice Denisse Dibós.

“Mi vida en musicales no va sobre mi vida personal en los musicales, sino sobre lo que los musicales han hecho por mi vida, lo que me han transformado como persona. Quiero compartir con ustedes esas sensaciones mágicas: el asombro de descubrir letras que parecen escritas para mí, canciones que ponen en palabras lo que nunca supe expresar, música que me toca, me divierte o me impacta sin necesidad de palabras. Una jornada en la que quiero que se encuentren en esas canciones, que sientan complicidad, vergüenza, alegría o simplemente pasen un buen rato”, dice Marco Zunino.