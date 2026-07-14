El trío mexicano de balada pop Marconi llegará por primera vez al Perú para presentar “Le canta al despecho”, un espectáculo que reunirá canciones románticas y éxitos que marcaron las décadas de los años 90 y 2000.

El concierto se realizará el jueves 6 de agosto, a las 8:00 p. m., en La Estación de Barranco, en Lima.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Teleticket.

Un recorrido por las baladas del desamor

El espectáculo ha sido concebido como un homenaje a las baladas románticas en español y está dirigido a quienes disfrutan de las canciones sobre el amor y el desamor.

Según la agrupación, el repertorio incluirá interpretaciones de temas que han acompañado a distintas generaciones, además de parte de su propio catálogo musical.

Más de 15 años de trayectoria

Marconi está integrado por Diego Domingo Espinosa, Matías Bilurón y Gerardo Solórzano, quienes han desarrollado una carrera conjunta de más de 15 años en la escena musical latinoamericana.

Uno de los mayores éxitos del grupo es “Me puedes pedir lo que sea”, grabado junto a la actriz y cantante Eiza González, tema que les permitió obtener un Premio Juventud 2013 y una nominación a Premios Lo Nuestro 2014.

Quiénes integran Marconi

Diego Domingo Espinosa

Cantante y actor mexicano, inició su carrera artística participando en programas de televisión como Protagonistas de Novela y La Academia. Posteriormente incursionó en el teatro musical antes de integrarse a Marconi.

Matías Bilurón

Cantante, compositor y productor argentino, nació en Sierra Grande, provincia de Río Negro. Representó a Argentina en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2005, donde obtuvo el segundo lugar con una composición propia. Más adelante se radicó en México para incorporarse al grupo.

Gerardo Solórzano

Es uno de los integrantes de la etapa más reciente de Marconi. Su participación ha contribuido a consolidar la propuesta del trío, caracterizada por reinterpretar clásicos del pop romántico con arreglos contemporáneos.

Detalles del concierto

El show marcará el debut oficial de Marconi en escenarios peruanos y forma parte de su gira internacional.

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