María Fe Saldaña, expareja del cantante Josimar, regresó a su casa en el distrito de Santa Anita, para continuar con su embarazo al lado de su familia.

Según imágenes que difundió el programa ‘Magaly TV La Firme’, María Fe salió de Santa Anita en el 2019 para irse a vivir al lado del salsero en Las Casuarinas en el 2019. Su vida dio un giro total desde que comenzó su relación con el ‘Rey de la salsa perucha’.

Ambos se fueron a vivir a la playa, al distrito de Asia en Cañete, donde incluso la madre de la joven disfrutaba de los privaditos del artista.

“Todo estaba viento en popa hasta que llegaron las vacas flacas y dejaron la casa para que ambos vivieran en un depa en San Borja”, se escucha en el informe.

María Fe confirmó su embarazo

María Fe Saldaña, expareja del cantante Josimar, compartió en su cuenta de Facebook un post donde confirma su embarazo. Además, la joven afirma que está separada del cantante Josimar.

“La cosas no han sido fáciles... Yo siempre soñé con mi hermosa bebé para que me acompañe y seamos las mejores amigas para siempre. Hoy Dios me dio la bendición de ser mamá, estoy agradecida, emocionada, tengo muchísimos sentimientos encontrados “, comenzó diciendo la ahora exprometida del cantante.

Además, reveló que ya no tiene una relación con Josimar. “De hoy en adelante solo seremos tú y yo, prometo darte lo mejor de mi y nunca en mi vida dejarte sola porque eres el tesoro más preciado que Dios pudo darme (...) Solo nosotros sabemos lo valiente y fuertes que somos. Te amo con todas mis fuerzas, prometo que desde hoy seremos muy felices”.

