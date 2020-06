María Grazia Gamarra, quien fuera acusada en redes sociales de malos tratos, usó su cuenta de Instagram para responder a quienes la criticaron. La también modelo señaló que “se encuentra afectada por los ataques” que también recibieron sus familiares.

“Decido escribir este comunicado a raíz de los mensajes tan hirientes que he recibido los últimos días a través de las redes sociales, insultos hacia mi persona, mi familia y mi hija”, indicó María Grazia Gamarra desde Instagram.

La actriz también indicó que se considera una persona con valores y que siempre tiene el deseo de mejorar en su vida. “No soy perfecta, pero soy una persona correcta y justa, que, por mí, mi familia y mi hija trato de ser cada día una mejor persona."

María Grazia Gamarra se pronuncia tras críticas en redes sociales. (Foto: Instagram)

María Grazia Gamarra calificó de falsas las acusaciones donde se indican que maltrató a un mesero de un restaurante. “Sé lo que significa tratar con el público, también he sentido la presión de trabajar atendiendo al cliente (...) Pero también debo decir que las personas que me conocen saben que soy una persona educada, amable y respetuosa que jamás he tenido una actitud desmesurada con nadie”, añadió.

La exprotagonista de “Mi amor, el wachimán" continuó con su texto y desmintió las declaraciones de su colega Mayra Couto. “A Mayra Couto, a quien solo he conocido por temas laborales, tan solo nos veíamos en los pasillos del Gran Show y que quien nunca he tenido la oportunidad de compartí una conversación más allá del programa, quiero decirle que se ha equivocado y me apena muchísimo esta confusión porque la único que se ha generado es odio.”

La artista concluye su mensaje indicando que las redes sociales “son un arma peligrosa” y que las personas y las “mujeres” se deben de unir para protegerse y no atacarse.

