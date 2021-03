La vida real no es como la de las telenovelas y María Grazia Gamarra lo sabe muy bien. A pesar de ser una estrella indiscutible de esas populares historias con finales felices, la actual pandemia le planteó un escenario que no estaba en ningún libreto y ella tuvo que enfrentarlo como esas heroínas que alguna vez interpretó para la televisión.

“Cuando se inició lo del COVID-19 quedamos parados con nuestros proyectos y con mi esposo dijimos: ¿Qué hacemos? ¿Nos quedaremos encerrados en el departamento sin poder salir o nos instalamos en el campo? Mis papás tenían una casa que estaba cerrada casi todo el tiempo y la verdad nunca iban por motivos de trabajo. Así que no lo pensamos dos veces, agarramos nuestras cosas y nos mudamos para allá.

Lejos del barullo de la ciudad siempre hay momentos para la reflexión...

Y es en el campo donde volví a sentir esas ganas de hacer algo distinto, aunque me encanta actuar, siempre he tenido ese bichito de querer hacer algo mío en paralelo. Mientras pasaban los días y nos conectábamos con la vida del campo salió una idea que nos entusiasmó.

Muchas veces en las cosas simples de la vida se encuentran grandes ideas

En el pueblo la mayoría cría sus propios animales para su consumo. En mi caso no era una opción criar un animal para comérmelo porque soy vegetariana y es allí cuando mi esposo me dice: ‘¿María Grazia y si vendemos huevos? Podemos comprarles a los vecinos. La idea me gustó a medias y le respondí: ‘Mejor empecemos desde cero, armemos una granja’. Yo estoy totalmente en contra del maltrato animal, entonces eso de comprar huevos no tenía mucho sentido para mí, así que me propuse armar una granja en la que nuestras gallinas sean felices, libres y coman alimento supervisado por nosotros para ofrecer un producto de calidad.

Tal como le cuentas pareciera una idea fácil de concretar.

En absoluto, nosotros no teníamos nada, ni terreno, nos reventábamos la cabeza pensando quién nos podría ayudar, y así dándole vueltas encontramos a un amigo de mi papá que hace mucho años trabajo en el negocio de los huevos en Chincha y nos dio una visión del tema. Nos llevó a unas granjas con gallinas que vivían en jaulas y tenían una vida durísima. Allí fue que reafirmamos nuestras decisión de una granja diferente para que nuestras gallinas tengan otro tipo de vida. Han pasado varios meses desde que todo empezó, hemos trabajado duro y recién hace una semana las gallinas acaban de poner huevos y estamos a la espera de nuestros empaques para distribuirlos.

No solo un nuevo emprendimiento te trajo la pandemia, también el convencimiento de que hoy la vida puede ser muy efímera..

Algo que me ha pasado a mí y a muchas personas en el mundo, es que debido a esta crisis sanitaria uno se ha dado cuenta que las cosas son super efímeras, lo que uno cree que tiene seguro no es así. Nadie se imaginó vivir en medio de una pandemia mundial, en la que miles de personas han morirían y millones perderían su trabajo.

Toda experiencia deja una lección.

En mi caso hoy valoro la vida mucho más que antes, y reafirmo que hay que ahorrar, a veces uno no piensa en el futuro, pero la vida te sorprende.

¿No descartas volver a la actuación?

Ojalá que sí, que pase pronto esta pandemia para retomar mi chamba de actriz que es algo que me encanta y que he hecho de siempre. Ahora lo veo un poco difícil por mi segundo embarazo, pero lo principal en estos tiempos de crisis es no deprimirse.

