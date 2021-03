Tras protagonizar una serie de dimes y diretes con su excompañero de orquesta Ángelo Fukuy, Christian Domínguez se quebró al hablar sobre las fuertes declaraciones que ha hecho Fukuy como representante de su nueva orquesta ‘Zona libre’.

“Él ya lo aclaró que no es contra mí, sino que hay algo que siempre voy a no estar de acuerdo. A mí me pueden decir qué tengo que decir en televisión por algo, pero nunca me pueden obligar a decir algo, por eso es que me duele, porque yo sé que no son ellos”, comentó Domínguez visiblemente afectado en una entrevista con la ‘Chola Chabuca’.

Christian Domínguez se quiebra al hablar sobre Ángelo Fukuy

Asimismo, Christian Domínguez calificó de “triste” la forma en que sus excompañeros salieron de ‘Gran Orquesta Internacional’.

“A mí me duele que estemos pasando por esto, yo creo que hubiera sido hermoso decir ‘que nos vaya bien, bendiciones’ y hasta hacer algo juntos, pero así es triste para mí porque he compartido con ellos muchas cosas y yo les doy mi corazón”, expresó entre lágrimas.

Sin embargo, el cumbiambero aseguró que pese a todo les guarda un gran cariño y que espera que todo les vaya bien en su nuevo proyecto.

“Por más que me digan ‘no son tus amigos, al final en este medio no hay amigos, no existe el compañerismo’, pero cuando están a tu lado y trabajan contigo tanto años, los llegas a querer”, finalizó Christian Domínguez.

Ángelo Fukuy: “Nos pagaban 500 soles cada mes y medio”

El cantante Ángelo Fukuy decidió salir al frente para contar por qué decidió retirarse de la Gran Orquesta Internacional de Christian Domínguez.

Fukuy señaló que tanto él, como otros miembros, se cansaron de los escándalos de Domínguez. Así como de la mala paga que realizó en los meses de pandemia. Los hechos se dieron a conocer en el programa ‘Amor y Fuego’.

VIDEO RECOMENDADO

Ángelo Fukuy quiere dejar atrás los dimes y diretes con Christian Domínguez

ZONA POPULAR | Ángelo Fukuy quiere dejar atrás los dimes y diretes con Christian Domínguez