La cantante de salsa María Grazia Polanco atraviesa un momento difícil tras el fallecimiento de su abuelita Carmen.

“Mi abuelita, quien fue como mi segunda mamita, se fue al cielo. Ella tenía 80 años y venció el cáncer y otras enfermedades, tenía un tumor en el estómago. Mi corazón ya estaba preparado para su partida, fue duro, pero estoy tranquila, sé que los volveré a ver (a su abuela y papá) y ahora descansa”, dijo al diario Trome.

La integrante de la orquesta Bembe señaló que la pérdida de su abuela, y también la de su padre, le ha enseñado a vivir todos los días como si fuera el último.

“La vida es así, un día estamos y al otro no, por eso es importante amar y perdonar, sin resentimientos. Ahora le digo a mi familia que la amo, trato de vivir todos los días como si fuese el último, eso aprendí”, comentó.

A través de su perfil de Instagram, la joven compartió varias fotografías donde la vemos posando al lado de su abuelita, además escribió un emotivo mensaje de despedida.

“Qué bendición ser tu nieta, gracias, por tanto, por ser la madre de todos nosotros. Una gran bisabuela, abuela, madre, y gran mujer. Nos dejas un gran dolor, pero los recuerdos más lindos, siempre viviste para tu familia. Hoy mi único consuelo es que ya no sufres, no existe enfermedad en el cielo, ya no duele. Empiezo a entender más la vida, y estos dos grandes dolores que me han tocado vivir este año, perder a mi papá y ahora perderte a ti. Sé que nos volveremos a ver mi amado ángel. Descansa en paz mi nene, te amo y te amaré siempre”, se lee en el mensaje.

