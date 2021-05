Janet Barboza fue presentada como jurado vip de ‘El artista del año’ y sorprendió a los espectadores y a la propia Gisela Valcárcel con sus duros comentarios hacia María Grazia Polanco afirmar que su presentación la aburrió.

“No me has transmitido, me he aburrido con tu show hasta que por fin entró Guajaja y definitivamente hizo que este escenario prenda porque Guajaja; tú sí sabes”, concluyó Janet Barboza.

Luego continuó con: “me ha sorprendido mucho ver en el escenario a una María Grazia Polanco que parece una principiante, una ‘calichín’ totalmente”.

Janet Barboza a Maria Grazia Polanco: "Me he aburrido con tu show"

“VOY A TOMAR LOS COMENTARIOS COMO CONSTRUCTIVOS”

La cantante aseguró a la prensa que los comentarios los toma como críticas constructivas, pero no acepta la forma en cómo lo dijo Janet Barboza.

“No fue injusto, pero la forma en como dijo el comentario Janet, no me gustó. Voy a rescatar lo que es cierto, porque sí me mostré nerviosa y ya no debo de hacerlo o no dejar de estarlo, sino de no mostrarlo (...) v oy a tomar los comentarios como constructivos, pero yo entiendo que es parte de su personaje (de Janet Barboza) que en las mañanas está chanque y chanque” , comentó la cantante.

Luego continuó con: “sí, me pidió disculpas (Fabio Agostini) y la verdad también yo. Lo vi que se ofendió bastante, mis comentarios no fueron para ofenderse (...) debe de respetar las opiniones. El artista debe de tener humildad y se lo dije en vivo”.

“CREO QUE FABIO ESTÁ SOBREVALORADO”

La cantante prefiere que se quede Chikiplum en la competencia antes que el influencer español, Fabio Agostini, de quien dijo está sobrevalorado. Así lo señaló a la prensa, donde contó que este sábado bailará festejo.

“Creo que Fabio está sobrevalorado, y no estoy de acuerdo con que el jurado haya usado ya un comodín para salvarlo. Para mí, es “Chikiplum” quien debería quedarse en la competencia, tiene mucho talento”, señaló enfática María Grazia Polanco.

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE

VIDEO RECOMENDADO