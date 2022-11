Maria Pía Copello regresará a la televisión en un programa de corte familiar, del que aún no se ha revelado el nombre, que se emitirá al mediodía por América Televisión y en el que estará acompañada en la conducción por Carlos Vílchez.

El anuncio se hizo oficial durante la preventa del canal, que se realizó el último jueves 17 de noviembre, con lo que quedó confirmada también la salida del actor cómico de ATV y del programa humorístico que encabeza Jorge Benavides.

La expresentadora de “Esto es Guerra” dijo sentirse entusiasmada en esta nueva faceta de su carrera. “Contenta, emocionada, no sé. Es una mezcla de sentimientos. Tomo con muchísimo cariño y humildad el hecho de que piensen en mi para este proyecto”, indicó.

“Como siempre digo, las cosas siempre se hacen con un poco de temor, con miedo, pero hay que hacerlas igual”, agregó en declaraciones para “América Espectáculos”. A pesar de no haber trabajado antes con Vílchez, Maria Pía indicó que tienen buena conexión.

“(¿Trabajaste con él antes?) No, pero nos llevamos súper bien, hay bastante química cuando lo he visitado en sus programas, cuando hemos hecho algo, siempre ha habido una bonita relación y yo le festejo todo porque me hace reír, es muy gracioso”, acotó.

Asimismo, contó que “cuando me dijeron que él iba a ser el acompañante me pareció espectacular y dije qué bonito porque además a mi me encanta el humor y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, tratar de llevar eso a los hogares, entretener de otra forma, siempre con mucho humor”.

