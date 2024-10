Tras su regreso de Miami, donde tuvo una entrevista con Alejandro Sanz, María Pía Copello se dirigió a su público para aclarar versiones que se difundieron en redes sociales sobre una supuesta investigación por lavado de activos que la involucra y también a su esposo Samuel Dyer Coriat.

“Han circulado acusaciones totalmente falsas sobre mi familia y sobre mi. Quiero ser muy clara con ustedes, no estoy ni he estado bajo una investigación, estas acusaciones no tienen ningún fundamento”, indicó.

“Rechazo las acusaciones infundadas que han circulado en un medio de comunicación”, agregó.

MENSAJE

“Lo más difícil de esta situación es el daño no solo a mi reputación, sino también a la de mi esposo. Estas acusaciones son parte de una campaña de difamación que ha buscado manchar el buen nombre y la trayectoria de su familia durante años”, puntualiza la conductora.

Copello anunció que sus abogados están iniciando los procesos correspondientes y que tanto ella como su familia afrontará todo con honestidad, como siempre lo ha hecho.

“Nuestros abogados ya están tomando las medidas legales necesarias para que los responsables de este reportaje difamatorio se retracten públicamente”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR