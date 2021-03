María Pía Copello cumplió quince años de matrimonio con su esposo, el empresario Samuel Dyer, y no dudó en hablar sobre las claves del éxito de su relación e incluso deslizó la posibilidad de convertirse en madre otra vez.

“Yo digo ya no, tengo tres (hijos), pero mi esposo me pide uno más, todo el día me lo dice y yo le digo ya estoy para disfrutar la vida, hay una etapa para todo. Si me animara tendría que ser este año”, contó la conductora de televisión en una entrevista para Trome.

Asimismo, María Pía Copello aclaró que cumplió 44 años, pero que aún no siente los bochornos propios de la edad.

“Yo normal, digo mi edad, pero si quisiera tener otro hijo ya estoy en el límite, límite. No sé, es una decisión difícil, mis hijos están grandes y volver al pañal, la lactancia, por más que mi esposo me ayude, esa labor siempre recae en la mamá”, agregó.

Por otro lado, la también ‘influencer’ contó cómo ha logrado mantener su matrimonio por tantos años, alejados de las peleas y los celos.

“Siempre dicen que el matrimonio es muy complicado, difícil, creo que esas cosas se ven desde el enamoramiento. Siento que si uno se lleva bien en esta etapa, es muy probable que en el matrimonio les vaya bien”, indicó Copello.

“Samuel tiene un carácter muy tranquilo, yo soy un huracán, así que no podíamos ser dos huracanes en la misma casa. Él es la parte más tranquila, me escucha, yo soy ‘ta, ta, ta, ta…’ y cada quien cumple un rol en la casa. No sé qué pase mañana, ya después de 15 años sería como raro, ¿no?”, comentó María Pía Copello.

