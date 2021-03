Brunella Horna fue el blanco de las burlas de sus compañeros en el programa ‘En boca de todos’, luego de que intentara seguir una de las recetas del nuevo libro de María Pía Copello.

Aunque desde un inicio la rubia modelo aseguró que no era nada buena para la cocina, se animó a preparar una de las recetas del libro en pleno programa en vivo.

Brunella Horna y el desastre que hizo al intentar cocinar EN VIVO

“No es por mentir no es por exagerar, pero no cocino nada. Como rico, sé comer buenazo, pero no cocino nada”, manifestó la novia de Richard Acuña.

Entonces, Brunella Horna comenzó a preparar el platillo saludable bajo la dirección de María Pía Copello; sin embargo, el resultado no fue el esperado.

Y es que durante la preparación Brunella Horna cometió varios errores, hecho que influyó en el resultado negativo y por el cual sus compañeros no dudaron en hacerle varias bromas.

Brunella Horna apoya campaña de César Acuña

Brunella Horna y su novio Richard Acuña estuvieron presentes en la reciente aparición del candidato presidencial César Acuña en el emporio comercial de Gamarra.

Las cámaras de “Magaly TV: La Firme” grabaron a la joven empresaria acompañando al candidato. Ella llegó unos minutos tarde a la caminata de Acuña por las instalaciones de Gamarra, pero finalmente se unió al padre de su pareja sentimental y ambos conversaron con la prensa.

