El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo sentenció a tres años y cuatro meses de prisión efectiva a una mujer de 65 años que había sido detenida con 1,717 cartuchos de dinamita en su casa durante un operativo ejecutado en la urbanización Pesqueda.
La medida recayó contra María Chilón Tasilla, luego que aceptara su responsabilidad en la comisión del delito de tenencia de materiales explosivos y residuos explosivos.
La ahora sentenciada fue intervenida en su inmueble que se sitúa en la avenida 5 de Abril, en el límite de los distritos de Trujillo y El Porvenir, lugar donde también se incautó 15,500 detonadores mecánicos almacenados en sacos y cajas.
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