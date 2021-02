María Pía Copello estuvo como jurado en la tercera fecha del concurso de Tik Toker de “EEG: El Origen”. La ex conductora del reality no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas, luego que en el programa presentarán imágenes de su participación en el mismo.

“Han puesto imágenes que son muy importantes para mí, la verdad que siento que Esto es Guerra es mi casa, me he sentido muy cómoda ahí durante 4 años, y revivir esos momentos con ustedes ha sido muy emocionante, se me puso la piel de gallina”, comentó.

Del mismo modo, hizo referencia a cómo su vida creció en el reality. “Ver a Catalina (su hija) tan chiquitita”, dijo la también influencer, quien, para amenizar su participación, presentó un tiktok con la voz de Johanna San Miguel.

María Pía Copello fue jurado de ‘Tiktokers’

En una conversación amena entre los conductores y la invitada, llegaron a la conclusión que el sueño del productor Peter Fajardo era juntar en la conducción la dupla de Johanna San Miguel y Mathias Brivio por los Guerreros, mientras que por los combatientes a Gian Piero Díaz y María Pía Copello.

“Me queda claro que nos divertiríamos muchísimo, pero también nos matarían a la semana. Ojalá se vuelva a dar para que yo pueda estar con Mathías y tú con Gian Piero”, acotó.

