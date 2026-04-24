El Gobierno peruano dispuso la prórroga del estado de emergencia en distritos de 14 regiones por un plazo de 60 días por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales. El objetivo es la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del “muy alto riesgo” existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.

La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 059-2026-PCM, publicado en El Peruano este 24 de abril, el cual extendió el estado de emergencia en diversos distritos de los departamentos de Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín y Tumbes. La medida entrará en vigencia el 26 de abril.

22 DISTRITOS DE AREQUIPA

En la provincia de Arequipa se incluyen Santa Rita de Siguas, Socabaya, Tiabaya, Uchumayo y Vítor. En Caravelí: Atico, Atiquipa, Bella Unión, Chala, Jaqui, Quicacha y Yauca. En Castilla: Huancarqui y Viraco.

En Caylloma, están Achoma, Ichupampa, Lari, Tapay, Tisco y Majes. En Condesuyos: Iray. Mientras que en La Unión está Tauria.

La emergencia se ejecuta debido a que, según el Informe Situacional n.º 000015-2026-INDECI/DIRES, la capacidad de respuesta del Gobierno Regional de Arequipa continúa sobrepasada. Por ello, quedan pendientes acciones de limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, apoyo de maquinaria pesada y entrega de insumos agrícolas.

Asimismo, las acciones serán coordinadas por el INDECI con participación de los ministerios de Salud, Educación, Vivienda, Transportes, Defensa, Interior y Desarrollo Agrario, entre otros. Así también, las acciones previstas en el decreto se financian con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.