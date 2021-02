Es una de las más populares artistas juveniles del momento y su agenda llena de compromisos no le deja lugar al descanso. Además de grabar una exitosa serie de televisión como “Elite”, y lanzar éxitos musicales sin pausa, la mexicana Danna Paola también se dio el tiempo para doblar al español el rol principal de “Raya y el último dragón”, la más reciente película de Disney. Una historia en la que una joven guerrera debe ir en busca de un inubicable dragón para salvar a la humanidad.

“Fue una experiencia completamente diferente a Rapunzel de “Enredados”, que fue el primer personaje que doblé en la vida hace 11 años. Trabajar con Disney es algo muy especial, me emociona mucho y fue un sueño cumplido volver a interpretar un personaje. No quería repetir la fórmula de hace más de una década, tenía que ser distinta y apelé a mis emociones para ponerle la voz a una guerrera”, dice la estrella a Correo.

¿Hay algo de Raya en Danna ?

Definitivamente ambas harían cualquier cosa por sus familias y las dos tienen un amigo que les aconseja. Yo tengo algunos incondicionales que son realmente muy queridos y que suman mucho en mi vida. Es importante confiar en la gente, pero primero debes confiar en ti.

¿No te gustaría doblar una villana en este tipo de películas?

Aunque las villanas son mis favoritas, siempre he querido ser una guerrera, es un sueño desde niña, a mí me encantan. También podría ser princesa, pero yo soy muy aguerrida, por eso interpretar a Raya me identifica. Cada personaje llega a nuestras vidas y nos deja lecciones, Raya me vino a dar como un golpe de realidad y he sentido un crecimiento personal después de haber doblado la pelicula.

¿Las mujeres en las cintas de Disney hoy lucen más empoderadas que antes?

Y es uno de los temas principales de la película: el empoderamiento femenino. La historia está protagonizada por mujeres valientes como Raya, Naamari y Sisu, y veo como algo muy positivo la evolución de las relaciones entre los personajes de animación de Disney. Nos han mostrado la relación estrecha entre dos hermanas en ‘Frozen’ y la de una madre con su hija en ‘Rapunzel’. Historias que inspiran y son protagonizadas por mujeres.

Vaya que necesitamos de historias positivas en estos tiempos...

En un momento tan crítico que vivimos es muy importante y necesaria esta película porque nos recuerda que hay que confiar, no juzgar, y también nos remarca el empoderamiento femenino. Nos muestra que no hay gente totalmente mala o buena, y que siempre hay una razón por la que suceden las cosas. El mensaje más importante de la película es que si nos unimos entre los seres humanos podemos mejorar el mundo. ¿Por qué pelear, por qué dividirnos?

¿En estos momentos difíciles qué lugar ocupa la música en tu vida?

Creo que la vida sin música no es vida, es lo que a mí me salvó de todo en muchos sentidos, no solo en el terrible 2020, toda la vida. Desde que empecé a componer mis canciones eso ha sido mi terapia, En mi último álbum he volcado todas mis experiencias y me encantó poder transmitirlas. Proyectos como Raya me hacen también expresar mis emociones a través de la voz.

A pesar que no hay conciertos y actividades presenciales no estás inactiva..

Disfruto mucho componer, realmente es algo que me motiva y me ayuda a manejar mis emociones y mi angustia. También tengo muchas ganas de grabar con colegas de la industria de la música y actoralmente quiero volver a trabajar con mis compañeros de Elite. Y lo que mucha gente no sabe, es que me gusta cocinar, me sale muy bien y lo disfruto muchísimo. En esta pandemia me dediqué mucho a hacerlo y voy perfeccionándolo, viene de familia y me siento muy orgullosa.

Danna Paola

Actriz y cantante. En noviembre de 2010, le dio voz a “Rapunzel” en la película original de Disney, “Enredados”, haciendo el doblaje para Latinoamérica y colaboró en la banda sonora de la película. En 2021 vuelve a colaborar con Disney.