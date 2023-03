La conductora de “Mande Quien Mande”, María Pía Copello, sorprendió al dar un comentario al ex chico reality Mario Hart sobre su esposa, Korina Rivadeneira.

Este miércoles 29 de marzo, los ex participantes de “Esto Es Guerra” se presentaron en el magazine del medio día, donde participaron de una dinámica acerca de las relaciones de pareja.

En un momento, el corredor de autos fue cuestionado por si en alguna ocasión se fijaba en otras mujeres. “Yo no miro a nadie, mi nariz es natural por si acaso, nada de mentiroso. (...) Con tremendo ‘lomazo’ qué voy a estar mirando otras cosas, es suficiente”, respondió.

“Oye, Mario, mucho para ti es Korina”, comentó la presentadora de espectáculos, causando las risas de los invitados y Carlos Vílchez. “Yo soy sincera. Eres muy afortunado”, insistió Copello.

“La verdad, aunque no se vea, yo también soy muy afortunada”, agregó la modelo.

María Pía Copello le dice a Mario Hart que Korina es demasiado para él

Korina Rivadeneira sorprende al confesar que era celosa de Mario Hart por su “historial” de relaciones

Estas declaraciones se dieron, luego que Korina presentara un video donde el cantante y actor Christian Domínguez, señaló que no perdonaría una infidelidad. Mientras que su pareja, Pamela Franco se mostró segura de su relación sin celos de por medio.

“Ahora no soy celosa, pero al inicio era bastante celosa. Era bien celosa, pero bueno cómo no ser bien celosa con el historial que tenía Mario Hart. Ahora está más tranquilo. Me ha demostrado lo contrario (de lo que se decía) y todo bien”, explicó la madre de dos niños.

TE PUEDE INTERESAR