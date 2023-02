El ex chico reality Mario Hart salió en defensa del brasileño Rafael Cardozo tras los comentarios del nuevo novio de la influencer Carol Reali, André Ricardo Bankoff.

Este jueves 23 de febrero en ‘América Hoy’, el corredor de autos criticó que el actor haya hecho comentarios desde su cuenta de Instagram, haciendo referencia a la popular canción de Shakira.

“Si él se siente el Rolex, está perfecto, pero no tiene que estar ahí diciéndolo. Si él está comentando ‘yo soy el Rolex’ es porque hay inseguridad”, aseguró Hart.

Asimismo, el esposo de Korina Rivadeneira se dirigió hacia el novio de la popular ‘Cachaza’. “Yo le recomendaría que se ocupe, que vea qué hacer, con qué llenar su día en lugar de andar comentando. No hay necesidad. Te juro que jamás me he metido a un ‘post’ de mi esposa a ver qué comentan”, expresó.

Novio de Cachaza llega a Perú y presume su amor por la brasileña: “Ella es mi mayor golazo de la vida”

El programa “Amor y Fuego” lanzó un adelanto de su edición de este lunes 20 de febrero y la protagonista de este avance fue Cachaza junto a su nueva pareja, el actor André Bankoff.

“Novio brasileño llego a Perú por Cachaza... No le digan a Rafael Cardozo”, anunció el programa de Willax.

De acuerdo con el adelanto de “Amor y Fuego”, el actor se mostró muy unido a la modelo brasileña y ambos se besaron ante las cámaras.

