André Bankoff, el nuevo novio de Cachaza, llegó a Perú y declaró para el programa “Amor y Fuego” al ser consultado por Rafael Cardozo y dijo no conocer al exintegrante de “Esto es guerra”.

“ No, no lo conozco, pero yo pienso que todas las personas tienen sus valores ”, expresó Bankoff sobre la ex novio de Cachaza.

“ Yo creo que se cerró un ciclo y esta es una nueva relación ”, agregó la modelo de manera tajante.

Asimismo, Cachaza recalcó que se encuentra en otra etapa de su vida: “ La vida sigue, creo que cada uno está en su camino y las oportunidades están y la vida es una. Hay que vivir la vida siempre tranquilos ”.

Novio de Cachaza se burla de Rafael Cardozo con cruel comentario: “Yo soy el rolex”

Carol Reali, más conocida como Cachaza, sigue presumiendo su nuevo amor en redes sociales con Andre Bankoff. La exchica reality no se ha pronunciado hasta el momento sobre su ruptura con Rafael Cardozo, su actual pareja lo hizo con un irónico comentario.

Mediante un video compartido en Instagram, donde la pareja luce más romántica que nunca y haciendo ejercicios, varios cibernautas empezaron a comparar la relación actual de la modela con la que tenía con el exchico reality.

Sin embargo, un comentario de una seguidora fue respondido por Andre Bankoff, quien ironizó por primera vez a Cardozo.

“ Qué bueno que cambiaste un cassio por un Rolex, felicidades ”, se lee en el mensaje de la usuaria, por lo que el brasileño responde: “Hola, yo soy el rolex” junto a una carita riéndose.

