María Pía se volvió tendencia en redes sociales y no por regresar a Esto es Guerra, sino porque está dando un curso de Tiktok a través de una plataforma virtual de educación.

María Pía afirmó que contará todos los secretos necesarios para “trabajar como creador de contenido” en TikTok. Cabe mencionar que este curso tiene un costo de 99.90 soles en Netzun.

Javier Rojo arremete contra curso online de María Pía: “Primero hay que estudiar, luego el TikTok”

Javier Rojo, uno de los panelistas invitados en En Boca de Todos, sorprendió al revelar que no se matricularía en las clases virtuales de TikTok que enseña María Pía Copello.

“Yo ya estoy grande y los chicos primero que vayan a estudiar, después que hagan el curso de TikTok” , aconsejó a los jóvenes peruanos que piensan llevar el curso online.

Arturo Chumbe revela que se disfrazaba de Timoteo para bailar con María Pía: “Se odiaban”

Arturo Chumbe, reconocido coreógrafo del recordado programa infantil”María Pía y Timoteo”, en el programa “Moloko Podcast” sorprendió al revelar que muchas veces se tuvo que disfrazar del dragoncito para bailar junto a la animadora.

El coreógrafo explicó que esta situación se daba debido a que la relación entre María Pía Copello y Ricardo Bonilla (Timoteo) no era muy buena y rara vez ensayaban juntos los números musicales.

“Todo el mundo sabe que María Pía y Timoteo se odiaban y no ensayaban. Había ensayos solo con ella o solo con él, nunca estaban juntos en los ensayos (...) La productora me decía: ‘puedes hacer de Timoteo’ y yo feliz porque si es para apoyar el programa y que me cuesta meterme un ratito en Timoteo y que mi musical -porque yo era el coreógrafo- salga bien”, contó en un inicio Chumbe.

