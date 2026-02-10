María Pía Vallejos, la joven que está saliendo con Gustavo Salcedo, declaró para ‘Amor y Fuego’. En la entrevista, el reportero le señaló que el empresario habría pasado la noche en la casa de playa que comparte con Maju Mantilla, y ella reaccionó al respecto.

Luego de afirmar que no conoce a la exreina de belleza, la joven veterinaria se mostró tranquila ante la situación y aclaró que no mantiene una relación formal con Salcedo, aunque admitió que ambos están interesados en conocerse.

“ No la conozco a Maju. Tampoco tengo que saber todo lo de él. Estamos saliendo, la pasamos bien juntos. Él está separado, yo estoy soltera desde hace mucho y estamos bien. Creo que lo ven como algo formal, pero no es así ”, señaló María Pía.

La joven aseguró que Gustavo Salcedo y ella están llevando las cosas con calma, debido a que él acaba de pasar por una separación.

“ Yo lo conozco hace tiempo y hay cosas que ustedes, la prensa, recién se han enterado. Que una pareja se separe no es algo de un día, es un proceso. Él está cumpliendo con todo lo que tiene que cumplir para salir de este tema ”, agregó.

María Pía Vallejos no solo confirmó que está saliendo con el ex de la reina de belleza, sino que también reveló qué es lo que le gusta del empresario.