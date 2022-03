María Teresa Braschi no le teme a los retos, tampoco le dice no a las nuevas propuestas televisivas, esa siempre ha sido una constante en sus más de tres décadas de carrera y el último sábado le dio bienvenida a un nuevo encargo en Latina; la conducción todos los sábados de una edición diferente de “Reporte Semanal.

“Tiene un enfoque totalmente distinto, difundiremos nuestras costumbres para que sirva como una vitrina que contribuya a reafirmar nuestra autoestima y esa dignidad del peruano que no se debe perder. En los últimos años cada vez se hace más difícil recoger nuestras costumbres tan hermosas, esas fiestas tradicionales que duran días, ese encanto y tradición de nuestra tierra que no se debe perder”, dice la popular Maritere.

Si bien la realidad nos enfrenta a la violencia, también hay que apostar por otros contenidos en los informativos de fin de semana.

Es verdad, y creo que tenemos que hacer un mea culpa todos los que estamos en los medios, hay que voltear un poquito más y darnos el tiempo de buscar noticias positivas, que también las hay. Me encantaría, por ejemplo, regresar a mi etapa de reportera y salir a cubrir una fiesta patronal, cubrir un evento en provincias o de pronto contar y resaltar la historia de un peruano o peruana que merezca difundirse.

Siempre demuestras que eres una comunicadora dispuesta a los cambios...

Creo que más allá de ser periodista o comunicadora, en realidad creo que todos debemos desarrollar habilidades blandas, que es el ser agradecidos con los que tenemos y adaptarnos a los cambios sin buscar conflictos. No busquemos ser personas negativas, hoy abundan esos famosos haters que solo aparecen para odiar a las personas, que también podemos encontrar en el trabajo.

Esa es la actitud...

Yo creo que todos estamos para sumar, en el lugar que nos encontremos hay que tratar de hacerlo, trabajar en equipo es lo primordial. Siempre me he considerado una persona que suma, nunca me ha gustado bajarle la llanta a nadie y sentirme más que nadie, aún cuando me han querido sacar declaraciones en mi carrera hablando mal de tal o cual para generar titulares.

Más de tres décadas de carrera y sigues vigente, hoy trabajas con mucha gente joven.

Lo que uno tiene que hacer para sobrevivir es adaptarse, a veces me da la impresión que yo dormí 20 años y aparecí en esta época ¿Qué es lo que tienes que hacer? Incorporarte, ver las redes, entenderte con las nuevas generaciones, entender su lenguaje, ver sus aspiraciones, qué es importante para ellos y qué no. Hoy los chicos buscan sentirse a gusto y así les ofrezcas un montón de plata si no lo están, se van.

Los nuevos tiempos y los jóvenes.

Si, ellos no le tiene miedo al cambio y esa es una gran frase de los chicos. Nosotros venimos de una generación distinta, en la que esperabas jubilarte y chau. Hoy los más emprendedores están buscando mejorar, seguir cursos, viajar, tienen también dicho sea de paso muchas más facilidades de las que teníamos en nuestra época. También hoy tienen más información al alcance de un click, pero eso sí, no deben perder la capacidad de análisis.

¿Te atreverías de darle a los jóvenes algún consejo que a ti te haya servido?

No ando de madre superiora aconsejando al que no me lo pide, pero a los jóvenes, o a cualquier persona siempre les diré que hay que ser agradecido. Cuando tú estás agradecido con lo que tienes, lo conservas, lo cuidas, haces todo lo necesario para no perderlo. Hoy vivimos en una cultura del descarte, en donde todo se bota, se renueva, si algo no me gusta se cambia y dejamos de valorar esa cosas que tenemos hoy. Eso no es bueno.

MARÍA TERESA BRASCHI

Periodista. Desde el último sábado la comunicadora conduce una edición especial de “Reporte semanal” con notas coloridas enfocadas en gastronomía, turismo, costumbres y enlaces con provincias con un espíritu positivo.