Espectáculos







Maricarmen Marín comentó sobre el fin del matrimonio de Magaly Medina: “Me parece saludable” (VIDEO) A diferencia de Janet Barboza y pese a que recibe críticas por parte de la “Urraca”, la conductora de Mujeres al Mando no despotricó contra ella y consideró que no siempre “uno no puede separarse de alguien siendo enemigos”.