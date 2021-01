Maricarmen Marín mostró esta tarde más tatuajes de su nombre en la piel de varias de sus fanáticas. Con las nuevas imágenes, la conductora de ‘Yo Soy’ dio a conocer que una fan ecuatoriana no es la única que se hizo esta marca en la piel en su homenaje.

“Tengo que confesar que varias de mi club tienen un tatuaje mío y muchas veces les he pedido que no lo hagan, no es necesario, nuestro amor va más allá...pero no puedo negar que me conmueven y me emociona. Las amo”, escribió Maricarmen en Instagram.

Maricarmen Marín muestra más tatuajes de sus fans: “tengo que confesar que varias de mi club tienen uno mío” (FOTOS)

Otra fan le mandó una foto de su tatuaje con las iniciales “MC” de Maricarmen. “Mi cariño hacia tí es inmenso”, escribó la joven.

Fan ecuatoriana

“Estoy refeliz, por cumplir mi sueño. Te admiro un montón mi dulce princesita, nunca lo olvides, soy tu fiel admiradora”, es lo que se puede leer en las historias de la usuaria @anahi_ximena_bustamente_ecu, quien es de Ecuador

“Gracias a ti, aprendí a soñar y luchar, para que mi sueño se haga realidad. Eres la mejor del mundo” , expresó.

Ante esta gran sorpresa, Maricarmen Marín compartió la historia de su admiradora, y luego escribió que no podía creerlo. “¿Queeeeeeee? @anahi_ximena_bustamente_ecu, ¿es verdad? Estoy en shock”.

