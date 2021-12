Maricarmen Marín anunció a sus miles de seguidores de Instagram que recibió el alta de la clínica luego de que el pasado viernes 10 de diciembre diera a luz a su hija Micaela, fruto de su amor con el productor de televisión Sebastián Martins.

La cantante de cumbia recurrió a su cuenta de Instagram para manifestar su alegría porque al fin podrá ir a su casa con su bebé.

“Hoy nos vamos 3 a casita. Soy las más feliz del planeta que lindo lo que estamos viviendo Sebastián Martins”, fue el mensaje que escribió sobre un breve video que compartió en su historia de Instagram, donde aparece haciendo el número tres con los dedos.

En otro Storie, la cantante compartió una instantánea donde aparece recostada en una camilla y con Micaela sobre sus brazos, mientras Sebastián aparece al lado de ellas observando a su bebé.

Tras el nacimiento de la pequeña Micaela, en el programa “Mujeres al mando” difundieron un audio en el que se escucha a Maricarmen expresando su alegría por el nacimiento de su pequeña.

“¡Buenos días chicas, aquí estoy! Feliz, emocionada, no saben cuánto he soñado este momento, me he imaginado tanto este momento que es inexplicable, me faltan las palabras. Ya estamos en la cuenta regresiva, es probable que tenga a mi Mica entre mis brazos en las próximas horas”, se escucha a Maricarmen.

“Quiero aprovechar para agradecer infinitamente su amor, y también de todas las mamitas y todas las personas que me han acompañado estos nueve meses con sus consejos, con sus mensajes bonitos en mis redes sociales”, añadió más adelante.

Marín describió el nacimiento de su hija como un “momento mágico” para ella. “No tengo palabras para graficar lo que estoy viviendo, ya estoy en la clínica, ya pasé por los controles. Lo más probable es que en la próxima hora o minutos estaré con mi bebita en mis brazos. Gracias, ¡gracias! Gracias Latina por darme ese soporte emocional y, además, de hacerme sentir que somos una familia”.

