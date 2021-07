La historia de amor de Maricarmen Marín y Sebastián Martins: en la dulce espera de su primer bebé

Maricarmen Marín reveló hoy que está embarazada fruto de su relación con el productor de televisión Sebastián Martins, con quien comenzó una relación el 2015, cuando la popular ‘princesita’ inició su participación como jurado del programa ‘Yo Soy’, que estaba dirigido por ‘Rayo en la botella’.

En aquella producción ya trabajaba Sebastián Martins y desde entonces, mantuvieron su relación de lejos de las cámaras sin embargo, Maricarmen le hacía bromas a su pareja en secciones graciosas del programa, revelando así su romance.

Maricarmen Marín revela si su pareja Sebastián Martins le entregó anillo de compromiso (VIDEO)

El 2016, Maricarmen Marín, presentó a su pareja en el programa. “Estoy feliz, no me oculto de nadie. Hago mi vida normal, no me escondo”, dijo aque año.

Los rumores empezaron a circular cuando Maricarmen Marín publicó una foto en la que aparecía al lado de productor. En la imagen se les veía en Japón, donde Maricarmen Marín tenía programada una presentación.

Maricarmen Marín en Japón junto a Sebastián Martins

Pedida de mano

En abril de este año, Maricarmen Marín reveló que su novio Sebastián Martins, quien se desempeña como productor de Latina, le pidió matrimonio en uno de sus viajes juntos.

“Fue en el momento menos esperado. Fuimos a Las Vegas, pensamos (casarnos ahí), pero no. Asistimos a conciertos y espectáculos. Yo estaba saliendo de alistarme y me dijo: ‘Creo que hay algo en tu cajón que te estás olvidando’. Nunca me imaginé estar en una situación así. No sabía qué hacer, estaba confundida. Nos quedamos mirando y fue muy emocionante”, contó la conductora en el programa ‘Mujeres al Mando’.

Recordemos que según un informe presentado en “Magaly TV: La Firme”, la cantante de cumbia tendía 12 semanas de embarazo y por ello era su ausencia en Latina.

Anuncio de embarazo

“¡Sí, seré mamá! Quiero compartir con ustedes la mejor noticia de mi vida; dentro de mi laten dos corazones. Un amor bonito en mi tiempo perfecto. Tu papá y yo te esperamos con los brazos abiertos, para entregarte nuestra energía protectora”, expresó la presentadora al inicio de su mensaje en su cuenta de Instagram.

“Existe para ti una estrella muy alta que cuidará tu andar. Te espero al otro lado de mi cuerpo para susurrarte al oído el gran poder que tienes. Gracias infinitas a todos por su amor, sus palabras de aliento, su preocupación y respetar mi silencio”, agregó.

