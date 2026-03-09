Maricielo Effio generó sorpresa al afirmar que habría sido considerada antes que Suheyn Cipriani para conducir el reality ‘Esto sí es amor’ de ATV.

Desde EE. UU., la actriz señaló que fue considerada hasta en tres oportunidades, pero al final la producción se inclinó por otra persona.

“ Miguel Arce está en un programa donde me dijeron a mí, pero después eligieron a otra. Me hicieron ir tres veces y muy frescos de huesos (me dejaron fuera), como si llamaran a cancelar un pedido ”, expresó Effio.

El conductor del programa ‘Mesa Caliente’, Ric La Torre, cuestionó la forma en que la actriz se expresó, pues consideró que sus declaraciones no la favorecen.

“ No sé por qué lo dijo; se le mostró con bastante cólera, con rabia cuando lo contaba. Entiendo que se haya sentido decepcionada con la producción que la dejó en el aire, pero no sé. ¿Habrá sido el motivo por el que puso que ninguna producción la quería acá? “, manifestó.