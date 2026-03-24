Las villanas, esos odiados personajes antagónicos de las telenovelas, son las que le ponen el condimento a esas historias rosa que pueden resultar empalagosas. Mariel Ocampo, la insufrible Frida Colmenares Rossi en “Valentina Valiente”, lo sabe muy bien.

Afirma que las “malas de la historia” son el eje dramático que dinamiza cualquier trama gracias a su complejidad y conexión con el público. “Estoy en mi cancha, no sé por qué los personajes de villana me siguen mucho cuando yo soy muy buenita”, dice sonriendo la actriz.

“Mi personaje en la telenovela es muy potente, lo disfruto y el público lo ha aceptado con los brazos abiertos. Las villanas son el eje de la historia, si no existen, no hay conflictos en la trama. En verdad, nadie es tan bueno ni tan malo, hasta el más malo tiene su corazoncito”.

Interpretar a Frida en “Valentina Valiente” fue la oportunidad para regresar de Ciudad de México, donde radicas.

La verdad, había terminado de grabar una serie para VIX, la plataforma de Televisa, en el que hago de una psicoanalista, En los últimos años he estado muy activa en lo que respecta a mi trabajo, pero tenía muchas ganas de venir, de cambiar de aires y que sobre todo, quería que mi hija conozca su tierra, conecte con sus raíces y vínculos.

Todo se dio para que ese retorno se concrete...

Me llegó una propuesta para participar aquí de una obra de teatro independiente y decidí venir por una temporada. Aproveché y llamé a Miguel Zuloaga (productor) contándole que estaba yendo a Lima por trabajo y me habló de las características de la villana de una telenovela y que veía en mí el potencial para hacerlo. Luego de algunas pruebas y de un callback, Frida me encontró.

Dicen que los actores no escogen a sus personajes, los personajes eligen a sus actores.

Así es, fue así que mi llegada a Valentina Valiente se cerró. Soy una persona muy aventurera, me gustan los cambios, no me agrada quedarme estática, menos permanecer en mi zona de confort. Tenía que regresar a mi país, a mi patria, yo me hice aquí, crecí aquí, trabajé muchísimo. Regresar e integrarme a la telenovela es una oportunidad para que las nuevas generaciones conozcan mi trabajo.

¿Y encontraste una industria televisiva local que también produce con altos estándares?

Nosotros no tenemos nada que envidiar a los de afuera, lo que estamos haciendo es una producción de categoría internacional; me la juego, me arriesgo y lo digo. Tenemos unos actores de primera y un equipo de lujo. La verdad, tenemos todo para competir, hasta un acento que se puede escuchar en todos lados y se entiende. Para despegar, nos falta un poco más de empatía, colaborar entre nosotros, ayudarnos, apoyarnos, no ser tan celosos con nuestras cosas.

"Mi personaje en la telenovela es muy potente, lo disfruto y el público lo ha aceptado con los brazos abiertos. Las villanas son el eje de la historia, si no existen, no hay conflictos en la trama. En verdad, nadie es tan bueno ni tan malo, hasta el más malo tiene su corazoncito", dice la actriz.

¿El mercado mexicano en el que te mueves, siempre es difícil de ingresar?

Es muy difícil, si no tienes ningún contacto es casi imposible, pero yo siento que también hay personas que son muy talentosas y les llega la oportunidad, pero eso también se busca. Hay que saber picar piedra, yo lo he hecho eso muchísimos años, me ha costado llegar con las jefas de reparto y como siempre digo, tu último trabajo es tu carta de presentación. La friegas y no te llaman más.

¿Qué es lo que más te chocó cuando llegaste a México y qué has ido superando?

A mí no me ayudaron peruanos que viven allá, lo hicieron mexicanos y argentinos. Por esa experiencia, me gustaría reconstruir los sueños de chicos que se los rompen y les dicen que no tienen talento. Y eso no es así. Siento que esa sería mi misión después de casi 30 años que llevo en este medio, en el cual he entrado, he salido, me he ido, he sido mamá y he vuelto.

Elegiste una profesión que exige un trabajo constante…

Y te lo dice una persona que no tiene ni tío, ni tía, productora ni jefa de casting, ni amiga, ni nada. A mí todo, y te lo digo con el corazón abierto, todo me ha costado y creo que esa es la mejor satisfacción en mi carrera.

Volviendo a Valentina Valiente, ¿cómo ves a Frida sin juzgarla?

Es lo máximo, es una descarada. Frida solamente piensa en ella, pero a la vez tiene un punto débil: su hija, eso la humaniza. Yo la quiero mucho.