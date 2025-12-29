Mariella Zanetti lanzó duras críticas contra Mónica Cabrejos mientras conversaba con Christian Cueva dentro de la cabina de radio. La exvedette realizó el comentario sin percatarse de que la conversación se transmitía en vivo a través de TikTok.

Esto sucedió con Zanetti conversaba con el futbolista: “ Yo no estoy hablando de tu intimidad, estoy hablando de lo que salió en los medios y lo que salió en los medios, fue eso (...) ya después hacemos terapia ”.

Cueva seguía atento la conversación cuando, de pronto, apareció el nombre de Mónica Cabrejos al establecerse una comparación con Mariella. La exvedette reaccionó de inmediato, sin ocultar su molestia.

“ Estás como la Mónica Cabrejos ”, le comentó el futbolista, en alusión a los consejos que brinda la periodista y psicoterapeuta. Sin embargo, Zanetti reaccionó de inmediato: “ Ella es la menos indicada para dar consejos a alguien ”.

Después de la contundente crítica hacia Cabrejos, Daniel Marquina le advirtió a Mariella que la conversación se estaba transmitiendo en vivo por TikTok. Al enterarse, Zanetti no pudo disimular su reacción de sorpresa.

“ Estamos en vivo, ah ”, expresó Marquina, a lo que Zanetti dijo: “ ¿Estás en vivo? Pero muteado pues ”.

Hasta el momento, Mónica Cabrejos no se ha pronunciado tras las expresiones de Mariella Zanetti.