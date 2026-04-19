La gala de eliminación del 18 de abril en ‘La Granja VIP’ estuvo atravesada por un intenso enfrentamiento en vivo entre Mariella Zanetti y Yaco Eskenazi, luego de la difusión de confesiones que reavivaron la polémica dentro del reality.

El conflicto se originó cuando ambos conductores comentaron el acercamiento entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera. Desde un inicio, Zanetti adoptó una postura firme y cuestionó la actitud del exchico reality, al señalar que existía una responsabilidad emocional respecto a su relación fuera del programa.

“ La infidelidad no solamente tiene que ser carnal. Es una decisión y uno debe ser responsable de las consecuencias. Acá nada que: ‘Ay, está jugando. Ay, pobrecito’, él tomó esa decisión y debe responder por ella ”, manifestó Mariella.

Frente a ello, Yaco Eskenazi optó por poner paños fríos a la situación y pidió no emitir calificaciones extremas sobre dicha situación.

“ Lo que estoy tratando de hacer es que se entienda que no necesariamente es la persona más mala del mundo. No es un infiel carnal, ni un sacahueltero, ni que Gabriela y él están teniendo un romance escondido. Hay que ver más allá de lo que está pasando ”, sostuvo Yaco.

Luego, Zanetti respondió: “ Discúlpame, Yaco, pero lo estás justificando. La infidelidad no solo es física, también es emocional y de intención. “Si uno siente algo y lo confiesa, debe hacerse responsable ”.

Yaco se mantuvo firme en su postura y procuró enfocar el debate en el contexto de lo sucedido dentro del reality.

“ ¿Diego Chávarri ha sido infiel, Mariela? Estoy de acuerdo contigo en que es una falta de respeto, pero no creo que sea infidelidad carnal. Sí, es una falta, pero hay que ponerlo en contexto ”, indicó el conductor.

La discusión surgió tras la difusión de imágenes registradas en la madrugada, luego de una fiesta, en las que Gabriela Herrera y Diego Chávarri reconocen una atracción mutua, aunque también señalan los límites por la relación que él mantiene fuera del programa.