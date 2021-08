Tras causar preocupación entre sus seguidores por desmayarse en pleno programa en vivo de ‘En boca de todos’, Mariella Zanetti reapareció en un enlace con el programa de América Televisión y explicó a qué se debió su desmayo.

“Yamile no está, sí me ha afectado pero tampoco es para desmayarme. No ha sido la causa principal”, aclaró Mariella Zanetti al ser consultada por su hija mayor, quien se encuentra de viaje por motivos de estudio.

Asimismo, la actriz cómica dejó en claro que la descompensación que sufrió se debió a que no se estuvo alimentando bien por las diferentes cosas que realiza en el día a día.

“Ha sido un descuido mío, porque yo por trabajo, por la niña, preparando su viaje, preparando mil cosas, con el niño, no me he estado alimentando bien. En realidad yo tengo que hacer un mea culpa y ha sido un descuido mío, personal”, explico Mariella Zanetti.

Además, recordó que tiene problemas de salud desde hace varios años, pero que estos estaban controlados. Sin embargo, el descuido que sufrió hizo que terminara desmayándose en el set de televisión.

“Fue un susto, me avergoncé muchísimo, me asusté muchísimo”, agregó Mariella Zanetti haciendo un ‘mea culpa’ por descuidar su salud.

En ese momento, Tula Rodríguez no dudó en brindarle todo su respaldo y felicitarla por reconocer que fue un descuido personal lo que afectó su estado de salud.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

VIDEO RECOMENDADO

Los desmayos más recordados en la televisión peruana

Tras lo sucedido con Mariella Zanetti en el programa de " En Boca de todos" hacemos un breve repaso de algunos desmayos que sucedieron en la televisión peruana.