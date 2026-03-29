Mariella Zanetti se mostró consternada luego del repentino fallecimiento de Manolo Rojas, quien murió a los 63 años a causa de un ataque cardíaco. La artista señaló que su partida representa una pérdida irreparable para el mundo artístico.

Zanetti, quien acudió al velatorio en el Gran Teatro Nacional, contó que conoció a Manolo Rojas hace 30 años, cuando trabajaron juntos en un comercial en el que él interpretaba al ‘Hermano Pablo’.

“ Te voy a decir, que me perdonen los demás, pero no hay un artista tan completo como él. Hay imitadores, hay cómicos, hay cantantes, pero las tres cosas no hay ”, señaló Mariella.

En diálogo con la prensa, Mariella agregó: “ Se está perdiendo un artista completísimo, irreparable pérdida para el ambiente artístico, para todos, para el Perú entero. Se apagó una voz, demasiado joven además, demasiado rápido ”.

El exvedette dijo que el fallecimiento del humorista es uno de los que más le duele: “Yo hasta ahorita no entiendo bien lo que pasó. La última vez que hablé con él, estaba muy bien y no era una persona que descuidara su salud, todo lo contrario. Estaba mejor que nunca, rejuvenecido, feliz; quería disfrutar de sus nietos”.