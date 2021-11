Después de más de dos meses, la segunda temporada de “Reinas del Show” llegó a su fin este 6 de noviembre e Isabel Acevedo se consagró como la campeona y se quedó con la corona del reality tras vencer a Gabriela Herrera, quien tuvo como refuerzo a Mariella Zanetti.

Cabe mencionar que Mariella volvió a vestir las plumas y lentejuelas que la hicieron famosa en sus épocas de vedette y que además se presentaba en diversos programas de TV para mostrar su talento.

“Estuve nerviosa, me cuestionaba mucho, estaba muy impaciente y bueno, me arriesgué, Tuve miedo que Santi me destruyera, porque siempre lo molesto”, comentó Mariella.

La actriz cómica también reveló que ya no volvería a trabajar como vedette, pues esa época ya pasó para ella, pero sí lo haría si fuera como un personajes en alguna producción de teatro o TV.

“No, aún teatro si me tocara hacer una participación donde yo tengo que actuar de un vedette lo haría porque es parte de un papel, pero volver a esa época tan bonita a la cual, yo creo que todo tiene un tiempo y para mí ya pasó, todo esto fue un recordar”, comentó.

Momentos polémicos

Esta temporada del reality, conducido por Gisela Valcárcel, estuvo marcada por diferentes hechos que dieron qué mucho qué hablar.

Como se recuerda, la quinta gala que debió emitirse el pasado 2 de octubre, tuvo que ser suspendida debido a los casos de Covid-19 que se confirmaron dentro del programa, entre ellos Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda.

“Hace unos días, parte del equipo fue diagnosticado y dio positivo a las pruebas COVID-19, en un primer momento pensamos que era algo aislado, pero corrió muy rápido y hemos tenido que tomar la decisión de no salir al aire”, sostuvo la popular ‘Señito’ en aquella oportunidad.

“Reinas del Show” también afrontó dos abruptas salidas. La primera fue la de Melissa Paredes, quien decidió alejarse de las pantallas luego de protagonizar un escandaloso ampay pues fue captada en situaciones cariñosas con Aranda dentro de su camioneta, pese a que aún se encuentra casada con el futbolista Rodrigo Cuba.

La segunda fue Diana Sánchez. La exchica reality se retiró de la competencia de baile previo a la semifinal en medio de lágrimas. Días después se conoció que renunció a para viajar a Estados Unidos y cuidar a su pareja Dan Guido, quien fue diagnosticado con leucemia.