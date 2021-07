La empresaria de la belleza, Marina Mora contó todos los detalles de su pedida de mano en una divertida entrevista para el programa sabatino ‘Estás en todas’.

Marina tiene una relación con su novio en Alejandro Valenzuela, quien hace seis meses, en plena pandemia, le pidió la mano en una romántica cena.

“Alejandro es un hombre detallista... Un día me dice: ‘Marina te veo estresada vamos a relajarnos, es tiempo de que salgamos, vamos a un restaurante, te invito a cenar’. Le dije tiene que ser un lugar seguro (por la pandemia) porque tengo mis papas grandes”, advirtió Mariana.

“Yo salí con jeans, un poco más con buzo, sin maquillaje, relajada total. Él me ve y me dice: ‘Marina así no vas a ir, vamos a ir a un restaurante muy bonito, vamos a ir arreglados’. Antes de entrar me dice: Antes de entrar al restaurante me dice: ‘Marina quiero hablar contigo’ fuimos a una góndola, que había prendido luces, había hecho su producción’. Yo ni por acá. Sacó la caja y se le caía todo lindo y me dijo: ‘Marina quiero que nos casemos, ¿quisieras ser mi esposa? Y le dije: ‘sí amor no te pongas nervioso, vamos a casarnos’”, contó emocionada.

Mora contó que le puso algunas condiciones para casarse con su novio. También reveló que su boda será pequeña solo con la presencia de su familia y la de su novio. Y tiene planes para queda embrazada.

“Está planeado para que suceda el momento (de quedar embrazada)”, señaló Mariana, quien agregó que le encantaría tener tres hijos, pero lo probable es que solo tenga dos hijos.

