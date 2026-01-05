Mario Hart informó a través de su cuenta personal de Instagram que este año no continuará en el programa “Mande Quien Mande”, espacio en el que participó durante tres años.

El esposo de Korina Rivadeneira expresó su agradecimiento por la oportunidad de desempeñarse como co-conductor del programa de América Televisión.

“ Hoy me toca cerrar una etapa muy importante en mi vida profesional. Después de 3 años de mucho aprendizaje, risas, retos y crecimiento, me despido de Mande Quien Mande ”, escribió Hart.

En ese sentido, Mario afirmó que se llevará grandes recuerdos y amistades reales.

“Gracias a cada persona que formó parte de este programa: producción, técnicos, conductores, equipo creativo y a todos los que trabajan detrás de cámaras y hacen posible que la magia suceda día a día”, añadió.

Asimismo, Hart tuvo palabras de reconocimiento para el público: “Ustedes son la razón de todo”, manifestó.